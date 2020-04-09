الصناعة تمنح موافقات لمصانع المطهرات والمنظفات لصرف الكحول

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إنها منحت المصانع المنتجة موافقات على حصص من مادة الإيثانول المخصص لصناعة المطهرات بواقع 173 ألف و729 لتر الشهر الماضي.

كما تم منح موافقات لصرف مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 38 ألف و470 لتر وذلك خلال شهر مارس الماضى.

وقالت الوزيرة نيفين جامع، إن الموافقات تأتي لزيادة معدلات إنتاجية المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير احتياجات المصانع من مادتى الايثانول والميثانول، لمواجهة الطلب المتزايد من السوق المحلي.

وأشادت الوزيرة، بالتزام المصانع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بزيادة معدلات الانتاج والعمل لوردية ثالثة لتلبية احتياجات المواطن المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الاول من عام 2020 ( يناير – مارس ) أن المصلحة قامت بإجراء 2108 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية.

كما تم إجراء 4 الاف و413 دراسة فنية متخصصة تضمنت 806 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك 3 الاف و557 دراسة فنية متنوعة و 50 دراسة مستلزمات الإنتاج، بحسب البيان.

ومنحت المصلحة ترخيصا لـ 809 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 267 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 435 استفساراً و 411 شكوى.

وقال محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة، تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة المصرية والعالمية قبل تداول منتجاتها فى الأسواق لمواجهة عمليات الغش الصناعي ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصري.

وأضاف أن ذلك يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وحماية المستهلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي .