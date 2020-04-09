بنك عوده: 105 آلاف عميل بالبنك يستفيد من مبادرة تأجيل الأقساط

كتبت- منال المصري:

قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، لمصراوي، إن إجمالي تسهيلات الأفراد والشركات التي ستستفيد من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط 6 أشهر تبلغ 12.6 مليار جنيه لعدد 105 آلاف عميل بالبنك.

وكان البنك المركزي المصري، وجه البنوك منتصف الشهر الماضي بتأجيل كافة استحقاقات أقساط القروض، وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر في حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار بدير، إلى أن هذه التسهيلات التي تستفيد من قرار البنك بالبنك تتوزع بين 11 مليار جنيه للشركات، و1.6 مليار جنيه للأفراد لعدد 55 ألف عميل بالإضافة 50 ألف عميل كروت ائتمانية.

وأكد على أن قرار البنك المركزي بتأجيل تسديد أقساط القروض للعملاء لمدة 6 شهور عن جميع العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد، والمؤسسات يعزز من دفع النشاط الصناعي، والاقتصادي لمصر كما تقوم بمساندة العملاء من الأفراد والشركات.

وأضاف أن قرار المركزي بإصدار حزمة من الإجراءات الإيجابية والتي تهدف بالأساس إلى دعم الاقتصاد المصري، والعملاء في ظل المستجدات الحالية لتفشي وباء كورونا المستجد، ومنها إلغاء القوائم السلبية للأفراد والقوائم السوداء للشركات يهدف لمساندة العملاء الغير منتظمين مما سيكون له عظيم الأثر لأنه يسمح لآلاف العملاء من إعادة الاندماج في القطاع المصرفي المصري إذ يمنحهم الفرصة للتعامل مع البنوك مرة أخرى.