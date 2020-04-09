البورصة تختتم الأسبوع بمواصلة الصعود الكبير للجلسة الرابعة

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة صعودها القوي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية التعاملات بنسبة 2.24% إلى مستوى 10322 نقطة.

بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 153.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 135.6 مليون جنيه، و17.9 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.59% إلى مستوى 10059 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مواصلا صعودا كبيرا للجلسة الثالثة على التوالي.