"طلعت مصطفى" تعلن نجاح إحدى شركاتها في إصدار أول صكوك بمصر

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في بيان للبورصة اليوم الخميس، نجاح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لها، في إصدار صكوك إجارة بقيمة 2 مليار جنيه، والتي تعد الأولى من نوعها ف مصر.

وقالت المجموعة إن الشركة والصكوك المصدرة حازت في تصنيفها الائتماني على درجة "+A" من قبل شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، والتي تعد إحدى كيانات مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.

وأضافت أن هذا الإصدار يعد الأكبر حجما بالجنيه المصري الذي ينفذ من قبل إحدى شركات القطاع الخاص في تاريخ سوق المال في مصر، والذي تم تنفيذه بنجاح رغم ما تعانيه أسواق المال المحلية والعالمية.

وذكرت المجموعة أن الصكوك المصدرة هي صكوك إجارة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتسدد خلال فترة 5 سنوات، وسيتم استخدام حصيلة هذا الإصدار في تمويل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء مول السوق المفتوح "Open Air Mall"، مما يرفع من قيمته السوقية التقديرية إلى ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.

وأشارت إلى أن المشروع هو مركز تجاري متطور يضم عددا كبيرا من الماركات العالمية ويتمتع بموقع متميز في مشروع مدينتي المملوك للمجموعة، والذي يشكل إضافة إلى الأصول الأخرى ذات العائد الدوري المتكرر المملوكة للمجموعة.

وأوضحت المجموعة أن المشروع يتوافق بذلك مع استراتيجيتها المعلنة في زيادة مصادر دخلها من الأنشطة ذات العائد الدوري المتكرر، والاستفادة من الكثافة السكانية "الضخمة" والنمو الملحوظ في مشروعاتها، فضلا عن توفير مراكز تجارية وترفيهية ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها من المراكز العالمية لقاطني هذه المشروعات وما حولها.

وبحسب بيان من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، منحت الشركة الصكوك الصادرة من شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، درجة "+A" وبنظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت ميريس إلى أن درجة "A" تعني أن الإصدار مصنف محليا على أنه درجة استثمار وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والعوائد في مواعيدها ذو جودة جيدة، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها، كما تشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.

وقالت ميريس إن إجمالي قيمة الصكوك تبلغ ملياري جنيه لمدة 57 شهرا وهي ذات عائد متغير، وسيتم سداد أصل الصكوك على 3 دفعات سنوية بدءا من ديسمبر 2022، وهي قابلة للاستدعاء المعجل اعتبارا من تاريخ الإصدار، وتعتبر أول إصدار للصكوك في مصر.

وطبقا لعقد الإصدار الخاص بصكوك الإجارة، ستقوم الشركة العربية بإبرام اتفاقية بيع وشراء للمركز التجاري "مول مدينتي المفتوح" مع شركة التصكيك، على أن يتم تمويلها من خلال حصيلة إصدار الصكوك، ثم يتم تأجير الأصل من شركة التصكيك للشركة العربية مدة زمنية وقيمة إيجارية مساوية لمدة وقيمة الإصدار، مقابل إيجار تسدده الشركة العربية لشركة التصكيك طبقا لعقد الإجارة.

وعند تاريخ استحقاق الصكوك ستقوم شركة التصكيك بإعادة بيع الأصل للشركة العربية مرة أخرى بعد التسوية الكاملة لجميع مستحقات حاملي الصكوك، وفقا لميريس.

وتتوقع ميريس احتمالية تأثر القطاع العقاري والشركة العربية سلبا تباعا للظروف الراهنة من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، على المدى القصير، على أن تستق الأمور ويتأقلم الاقتصاد مع المعطيات الجديدة وتستأنف الشركات عملها بصورة طبيعية على المدى المتوسط والطويل.