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أسعار الذهب العالمية ترتفع قبل اجتماع كبار منتجي النفط

11:47 ص الخميس 09 أبريل 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع قبل اجتماع كبار منتجي النفط

أسعار الذهب العالمية ترتفع

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة، واجتماع لكبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم يهدف لكبح تدهور السوق، وسط تحسن الشهية للمخاطرة على أمل في اقتراب وباء فيروس كورونا المستجد من الانحسار، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1654.94 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش.

وبلغ الذهب ذروة أربعة أسابيع عند 1671.40 دولار أمس الأول الثلاثاء، وارتفع بأكثر من 2.3% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% اليوم الخميس إلى 1691.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا، إن الذهب "مدعوم بتدفقات للتحوط من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة ومخاطر فعالية الليلة".

وستجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها "أوبك+" اليوم لاتخاذ قرار بخصوص تخفيضات في إنتاج النفط في محاولة لدعم سوق تضررت بشدة من انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

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