تراجع الكوسة وارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي بين جنيه و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والبصل بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3.5 جنيه و15 جنيها.