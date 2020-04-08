مجموعة يونيفرسال: لن نستغني عن أي عامل ولن نخفض رواتبهم.. وخصومات على منتجاتنا للأطباء والممرضين

قالت مجموعة شركات يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة لن تتخلى عن عمالها أو تخفض رواتبهم.

وقال يسري قطب، رئيس الشركة، إن "العمال أمانة في أعناقنا وهم شركاؤنا في النجاح، ولن نتخلى عنهم.. ومجموعة شركاتنا تقف إلى جوار العاملين بها، وعددهم نحو 10 آلاف مهندس وفني وموظف وعامل، ولم ولن يتم تخفيض الرواتب، أو الاستغناء عن أي منهم ، فى تلك الظروف" .

وأضاف أن إدارة مجموعة شركات يونيفرسال قررت في شهر مارس الماضي تزامنًا مع بدء أزمة تفشي فيروس كورونا زيادة مرتبات العاملين، لتحسين مستوى معيشتهم خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأكد قطب على تمسك إدارة يونيفرسال بكل عامل؛

"فالمجموعة ترفع دائمًا شعار أن وراء كل رجل أعمال ومؤسسة ناجحة جيش من العمال الأوفياء والأكفاء؛ ويجب أن يعترف كل رجل أعمال أنه لم ينجح بمفرده وإنما تحقق له النجاح بفضل مجموعة العاملين بشركاته بداية من أصغر عامل لأكبر موظف".

وأشاد قطب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شدد خلالها بضرورة الحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بها.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة شركات يونيفرسال عن مشاركتها ودعمها لمبادرة "ادعم الجيش الأبيض "، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بمستشفيات الحجر الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الخاصة التي يتبعها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وخصصت يوينفرسال من خلال هذه المبادرة قسائم شراء للأطباء وهيئات التمريض وذلك بمنحهم خصم على منتجات المجموعة.