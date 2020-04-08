ننشر جدول صرف المرتبات الحكومية في أبريل بعد توزيعها على 4 أيام

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر أبريل الجاري بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بعد تقديمها مواعيد الصرف هذا الشهر وتطبيق نظام جديد لبدء الصرف على مدار 4 أيام وليس في يوم واحد.

وكان محمد معيط وزير المالية أعلن في بيان أمس الأول، تقديم مواعيد صرف مرتب الموظفين، لشهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارا من الأحد 19 أبريل بدلا من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.

وقال الوزير إنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وذكرت وزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 أبريل.

وأشارت إلى أنه تم إعلان مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي المحددة لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها بمنظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بالوزارة.

وفيما يلي جداول صرف المرتبات للوزارات والهيئات خلال شهر أبريل الجاري:

وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن تبكير موعد بداية صرف مرتبات أبريل يساعد في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.