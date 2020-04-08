"نون. كوم": نمو كبير في طلب منتجات البقالة "أونلاين" بسبب كورونا

كتب- علاء حجاج:

قال مصطفى هنداوي المدير العام لشركة "نون.كوم" للتجارة الإلكترونية، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم كورونا المستجد، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

وأضاف هنداوي، خلال بيان للشركة اليوم الأربعاء، أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون.كوم" في مصر، فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة.

وذكر أن هناك توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.

وأكد هنداوي دعم شركته للإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا، واحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، والحد من الاختلاط بين المواطنين.

وأشاد هنداوي بالسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قدرة القطاع الخاص على الصمود وعبور الأزمة الراهنة، وبالتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن منصات التجارة الإلكترونية (عبر نشاطها في توصيل احتياجات المواطنين إلى المنازل) تساهم بقوة هي الأخرى في تعزيز قدرة مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة على عرض وبيع منتجاتها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة الراهنة.

كما تساهم هذه المنصات في الحد من حركة تنقل المواطنين ومنع تجمعاتهم بمختلف المدن المصرية عبر توفير آلية آمنة لعمليات البيع والشراء، وفقا لمصطفى هنداوي.

وأشار هنداوي إلى أنه بالتوازي مع ذلك، اتخذت شركة نون.كوم كافة الإجراءات والاحتياطات الصحية التي وجهت بها السلطات المعنية بالدولة، وأن إدارتها أصدرت قراراتها بعمل جميع موظفيها بأقسام العمليات من المنزل منذ بداية الأزمة.

وأوضح أن الشركة حرصت أيضا على تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير في جميع المخازن على مدار الساعة، والتأكد من التزام جميع العاملين بالمخازن بتلك الإجراءات للحد من انتشار الفيروس المستجد، بحسب البيان.

ودعا هنداوي الحكومة المصرية للاستفادة من الفرصة الراهنة لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية ودفع استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي عبر توفير بنية أساسية وتشريعية ملائمة لتشجيع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في هذا القطاع الواعد.

وطالب هنداوي الحكومة باستثناء شركات التجارة الإلكترونية الأساسية من إجراءات حظر التنقل المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء لتنظيم تنقل الأفراد، بحيث يتم السماح لها بممارسة العمل خلال الفترات الزمنية اللاحقة على فترات حظر التنقل، سواء داخل نطاق المحافظات أو فيما بين المدن المختلفة، ووفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها الدولة.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مد حظر التجول على الطرق العامة لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من غد الخميس، على تبدأ فترة حظر التجول يوميا في الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة مساءً.

كما اقترح هنداوي استثناء المستودعات التابعة لشركات التجارة الإلكترونية بالسماح لها بالعمل خلال فترات حظر التنقل لتعزيز قدرة تلك الشركات على تنظيم حركة العمل داخل مخازنها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.

وأوضح أن دعم الحكومة لعمل شركات التجارة الإلكترونية يعزز من قدرة هذه الشركات على الإسهام في تعزيز الجهود المبذولة للحد من الآثار الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا، عبر تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من الاختلاط فيما بينهم للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال هنداوي إن عمل هذه الشركات يسهم أيضا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من فرص العمل، بجانب الإسهام في تعزيز حركة التجارة وجذب الاستثمارات ودعم قدرة الاقتصاد القومي على عبور الأزمة الراهنة.

وشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس ورئيس مجموعة "إعمار العقارية"؛ وهي شركة متخصصة في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية منها منتجات البقالة والسوبر ماركت، وأدوات التنظيف والتطهير والأجهزة الإلكترونية ومستلزمات الأطفال وغير ذلك من المنتجات.