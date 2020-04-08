"أطلب" يطالب الحكومة باستثناء مطاعم الوجبات السريعة من حظر التجول

كتب- علاء حجاج:

طالب ياسر غلاب مدير التسويق الإلكتروني بموقع "أطلب" لطلب وتوصيل الطعام، رئيس الوزراء والمسئولين بضرورة إعادة تفعيل استثناء عمال الديليفري ومطاعم الوجبات السريعة من قرار الحظر الساري في البلاد نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل بث الحياة من جديد في عجلة الاقتصاد المصري.

وقال غلاب إن مطاعم الوجبات السريعة وعمال الدليفري كانوا من الفئات المستثناة في قرار الحظر الأول، ولكن تم تفسير القرار "بصورة خاطئة" مما أدى إلى توقف هذه الفئات عن العمل على الرغم إن عمال الدليفري يقومون بدور هام وحيوي في مساعدة الناس على تنفيذ قرار الحظر.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مد حظر التجول على الطرق العامة لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من غد الخميس، على تبدأ فترة حظر التجول يوميا في الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة مساءً.

وأضاف أن هؤلاء العمال يتحملون عبء المخاطرة في مقابل الحفاظ على بقاء الناس في بيوتهم وحتى لا يضطر بعضهم للنزول لشراء طعام لأبنائه بما يحقق الالتزام التام بقرار الحظر.

وذكر غلاب أن عمل الدليفري يساعد المواطنين على كسر حالة الملل التي يتعرضون لها نتيجة للحظر مما يضطر بعضهم للجوء لبعض الوسائل التي تعمل على تخفيف حدة الحظر خاصة للمراهقين من الأولاد والبنات.

وأشار إلى أن استمرار عمل مهنة الدليفري في نيويورك والأردن وهي من البلاد المفروض فيها الحظر بشكل كامل لمدة 24 ساعة، حيث تم استثناء مطاعم الوجبات السريعة والدليفري بكافة أشكاله من القرار (نقل- بقالة- إلكترونيات- أدوية- وجبات سريعة).

وأوضح غلاب أن هذه الفئات تسهم بشكل مباشر في تدفق الدخل العام (الدخل القابل للصرف) لدى الدولة والمواطن على وجه السواء لأن الأمر ببساطة لا يقتصر على عمال النقل والمطاعم فقط بل يمتد لجميع عمليات البيع والشراء.

وقال إن عمل هذه المطاعم يقوم بتلقائية بإعادة تنشيط دورة العمل لدى تجار الخضروات ومصانع العبوات ومصادر الطاقة وغيرهم مما تتطلبها حركة التعبئة والنقل والتوزيع وجميع مدخلات العملية الإنتاجية.

وأضاف غلاب أن في المعطيات العالمية فإن المطاعم تستطيع التوقف عن العمل لمدة 17 يوما فقط وبعدها قد تؤدى عملية التوقف عن العمل إلى إفلاس المطاعم وخروجها من سوق العمل، وهو الأمر الذي يأتي على الاقتصاد المصري بالسلب.

وذكر أن مطاعم الوجبات الجاهزة كان يبدأ عملها في الساعة 2 ظهراً، والساعة الثامنة مساءً كانت هي فترة الذروة في العمل نظراً لتناول البعض غذائهم في العمل عن طريق الدليفري، وكذلك بعض الأسر المصرية كان عشاؤها من خلال هذه المطاعم وبالتالي يمكن إعادة تشغيل هذه الخدمات من السابعة مساءً حتى السابعة صباحا لتخفيف حدة الحظر على المواطنين.