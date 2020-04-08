"الأهلي" يتيح الاشتراك بالإنترنت والموبايل البنكي عبر موقعه أو الخط الساخن

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، إنه أتاح لعملائه الحاليين إمكانية الاشتراك بخدمتي الإنترنت البنكي "NBE Net" أو الموبايل البنكي "NBE mobile" من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك (19623)، حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.

وبحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن هذه الخطوة المهمة من البنك تأتي لمزيد من التفعيل للتحول الرقمي للبنك خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتماشيا مع توجيهات الدولة والبنك المركزي في هذا الشأن، وتماشيا مع تدعيم الشمول المالي.

وأضاف عكاشة أن هذه الخطوة تأتي أيضا لتخفيف الضغط على فروع البنك وتقليل الزحام الناتج عن تكدس العملاء طلبا للخدمات المصرفية، ومراعاة معايير الصحة العامة (مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد)، حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.

وذكر أن هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة تضعها فرق العمل المختصة بالبنك استجابة لاحتياجات العملاء، وذلك سعيا إلى توفير مزيد من القنوات المتنوعة لتقديم الخدمة المصرفية لعملائه بوسائل سريعة وآمنة تسهم في إثراء نمط حياتهم وأنشطتهم المختلفة وخاصة التي تساهم في توفير الوقت والجهد الذي يبذله العميل للحصول على احتياجاته المصرفية.

وأشار عكاشة إلى أن العميل يمكنه من خلال الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي القيام بالعديد من الخدمات منها التحويل بين حسابات العميل داخل البنك، وسداد رصيد بطاقات الائتمان، وإصدار أو استرداد الشهادات والأوعية الادخارية، وربط أو كسر الودائع لأجل وفتح حسابات فرعية للعملاء القائمين ودفع التبرعات لبعض الجهات.

كما يمكن للعميل من خلال الإنترنت والموبايل البنكي الاطلاع على كشف حساب مفصل سواء للحسابات أو بطاقات الائتمان، وكذلك إمكانية تحويل من حساب العميل لحسابات أخرى داخل أو خارج البنك بالعملة المحلية شريطة الحصول على جهاز التشفير الرقمي والذي يقوم العميل باستلامه من الفرع.



وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة، فالتوسع في الخدمات الرقمية يستلزم تطويرا مستمرا لبنيته التكنولوجية والبرمجيات التي يتعامل بها لتستوعب هذا التوسع المتنامي والطموح في الخدمات الرقمية وهو ما يحرص البنك على وضعه على رأس أولوياته ضمانا لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة لعملائه.

وأشارت إلى تطبيق البنك معايير تأمين البيانات لضمان أعلى درجات الأمان في التعامل المصرفي، مما أدى إلى الإقبال الكبير على تلك الخدمات، حيث زاد عدد المشتركين من الأفراد ليصل إلى ما يزيد عن2.4 مليون عميل بنسبة تفعيل بلغت 70% و ما يقرب من 30 ألف عميل من الشركات.