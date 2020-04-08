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قطاع الأعمال: إنتاج 95 ألف عبوة "كحول إيثيلي 70%" و4 أطنان مطهرات يوميا

04:32 م الأربعاء 08 أبريل 2020
قطاع الأعمال: إنتاج 95 ألف عبوة "كحول إيثيلي 70%" و4 أطنان مطهرات يوميا

هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال

كتبت - شيماء حفظي :

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه تم توجيه الشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان الوزارة؛ رفعت شركات الأدوية التابعة (النيل – العربية – النصر – ممفيس) الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110-200 مللى (للاستخدم الشخصى) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.

وقالت الوزازة إن هذا في إطار دعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومواجهة الارتفاع غير المُبرر الذي شهدته الأسواق مؤخرا في أسعار المطهرات والكحول نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها.

هشام توفيق قطاع الأعمال العام كحول إيثيلي 70% مطهرات فيروس كورونا

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