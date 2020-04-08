تصل إلى 110 جنيهات.. أسعار كرتونة رمضان في 6 متاجر شهيرة

كتبت- شيرين صلاح:

طرحت عدد من المتاجر خلال الأيام الماضية كرتونة رمضان بالأسعار والمكونات مع اقتراب الشهر الكريم.

وتتفاوت كل كرتونة عن الأخرى بحسب عدد المكونات والأسعار والمكان التي تباع فيه.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير أسعار ومكونات كرتونة رمضان، في 5 متاجر شهيرة في القاهرة.

1- أولاد رجب:

سعر الكرتونة 49.95 جنيه.

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر

3 أكياس مكرونة 350 جراما

زجاجة زيت 700 ملي

علبة سمن نباتي 350 جراما

كيس بلح 500 جرام

كيس شاي ناعم 40 جراما

2-ألفا ماركت:

سعر الكرتونة 59.95 جنيه

المكونات:

2 كيلو أرز

كيلو سكر

علبة شاي 400 جرام

علبة صلصة 280 جراما

زجاجة زيت 700 ملي

علبة سمن 350 جراما

كيس مكرونة مرمرية 350 جراما

كيس مكرونة فرن 350 جراما

3-هايبر وان:

سعر الكرتونة الوسط 59.95 جنيه

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر

علبة سمن نباتي 500 جرام

زجاجة زيت 700 مل

كيس فول 500 جرام

علبة صلصلة 250 جراما

علبة شاي 40 جراما

سعر الكرتونة الكبيرة 99.95 جنيه

المكونات:

2 كيلو أرز

كيلو مكرونة

علبة سمن 500 جرام

زجاجة زيت 700 ملي

كيس فول 500 جرام

كيس عدس 500 جرام

علبة صلصة 500 جرام

كيلو بلح

2 علبة شاي 40 جرام

4- سعودي ماركت:

سعر الكرتونة الصغيرة 55 جنيها

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر

2 كيلو مكرونة

زجاجة زيت 700 ملي

كيس لوبيا 500 جرام

علبة صلصة 250 جراما

علبة شاي 40 جراما

سعر الكرتونة الكبيرة 99.95 جنيه

المكونات:

2 كيلو أر

2 كيلو سكر

كيلو مكرونة

زجاجة زيت 700 ملي

كيس لوبيا 500 جرام

علبة صلصة 250 جراما

كيس عدس أصفر 500 جرام

كيس فول 500 جرام

علبة سمن 500 جرام

علبة شاي 40 جراما

5- مترو ماركت:

سعر الكرتونة 75 جنيها

المكونات:

كيلو سكر

علبة سمن 500 جرا

كيس مكرونة فرن 350 جراما

كيس مكرونة خواتم 350 جراما

علبة صلصلة 350 جراما

علبة شاي 40 جراما

كيس ملح 300 جرام

6- فتح الله ماركت:

سعر الكرتونة الأساسية (1) بقيمة 110 جنيهات

المكونات:

علبة سمن 600 جرام

زجاجة زيت 700 ملي

كيلو أرز

كيس مكرونة 300 جرام

علبة صلصة 200 جرام

كيس فول 400 جرام

كيس عدس 400 جرام

كيس زبيب 250 جراما

كيسجوز الهند 250 جراما

لفة قمر الدين مصري 400 جرام

2 كيس بلح 500 جرام

الشنطة الأساسية (2) بقيمة 47جنيها

زجاجة زيت 700 ملي

كيلو سكر

كيس مكرونة 300 جرام

علبة صلصة 200 جرام

كيس بلح 500 جرام

شنطة الخير والبركة بقيمة 99 جنيها

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر

2 كيس مكرونة 300 جرام

علبة صلصة 200 جرام

علبة شاي 100 جرام

2 كيس ملح 300 جرام

كيس لوبيا 400 جرام

كيس عدس أصفر 400 جرام

كيس فول 400 جرام

كيس زبيب 250 جراما

كيس جوز الهند 250 جراما

لفة قمر الدين مصري 400 جرام

كيس بلح 500 جرام

شنطة الياميش بقيمة 75 جنيها

المكونات:

كيس جوز الهند 250 جراما

كيس زبيب 250 جراما

لفة قمر الدين 400 جرام

2 كيس بلح 500 جرام

كيس سوداني 225 جراما

علبة شاي 100 جرام