تصل إلى 110 جنيهات.. أسعار كرتونة رمضان في 6 متاجر شهيرة
كتبت- شيرين صلاح:
طرحت عدد من المتاجر خلال الأيام الماضية كرتونة رمضان بالأسعار والمكونات مع اقتراب الشهر الكريم.
وتتفاوت كل كرتونة عن الأخرى بحسب عدد المكونات والأسعار والمكان التي تباع فيه.
ويعرض مصراوي في هذا التقرير أسعار ومكونات كرتونة رمضان، في 5 متاجر شهيرة في القاهرة.
1- أولاد رجب:
سعر الكرتونة 49.95 جنيه.
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر
3 أكياس مكرونة 350 جراما
زجاجة زيت 700 ملي
علبة سمن نباتي 350 جراما
كيس بلح 500 جرام
كيس شاي ناعم 40 جراما
2-ألفا ماركت:
سعر الكرتونة 59.95 جنيه
المكونات:
2 كيلو أرز
كيلو سكر
علبة شاي 400 جرام
علبة صلصة 280 جراما
زجاجة زيت 700 ملي
علبة سمن 350 جراما
كيس مكرونة مرمرية 350 جراما
كيس مكرونة فرن 350 جراما
3-هايبر وان:
سعر الكرتونة الوسط 59.95 جنيه
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر
علبة سمن نباتي 500 جرام
زجاجة زيت 700 مل
كيس فول 500 جرام
علبة صلصلة 250 جراما
علبة شاي 40 جراما
سعر الكرتونة الكبيرة 99.95 جنيه
المكونات:
2 كيلو أرز
كيلو مكرونة
علبة سمن 500 جرام
زجاجة زيت 700 ملي
كيس فول 500 جرام
كيس عدس 500 جرام
علبة صلصة 500 جرام
كيلو بلح
2 علبة شاي 40 جرام
4- سعودي ماركت:
سعر الكرتونة الصغيرة 55 جنيها
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر
2 كيلو مكرونة
زجاجة زيت 700 ملي
كيس لوبيا 500 جرام
علبة صلصة 250 جراما
علبة شاي 40 جراما
سعر الكرتونة الكبيرة 99.95 جنيه
المكونات:
2 كيلو أر
2 كيلو سكر
كيلو مكرونة
زجاجة زيت 700 ملي
كيس لوبيا 500 جرام
علبة صلصة 250 جراما
كيس عدس أصفر 500 جرام
كيس فول 500 جرام
علبة سمن 500 جرام
علبة شاي 40 جراما
5- مترو ماركت:
سعر الكرتونة 75 جنيها
المكونات:
كيلو سكر
علبة سمن 500 جرا
كيس مكرونة فرن 350 جراما
كيس مكرونة خواتم 350 جراما
علبة صلصلة 350 جراما
علبة شاي 40 جراما
كيس ملح 300 جرام
6- فتح الله ماركت:
سعر الكرتونة الأساسية (1) بقيمة 110 جنيهات
المكونات:
علبة سمن 600 جرام
زجاجة زيت 700 ملي
كيلو أرز
كيس مكرونة 300 جرام
علبة صلصة 200 جرام
كيس فول 400 جرام
كيس عدس 400 جرام
كيس زبيب 250 جراما
كيسجوز الهند 250 جراما
لفة قمر الدين مصري 400 جرام
2 كيس بلح 500 جرام
الشنطة الأساسية (2) بقيمة 47جنيها
زجاجة زيت 700 ملي
كيلو سكر
كيس مكرونة 300 جرام
علبة صلصة 200 جرام
كيس بلح 500 جرام
شنطة الخير والبركة بقيمة 99 جنيها
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر
2 كيس مكرونة 300 جرام
علبة صلصة 200 جرام
علبة شاي 100 جرام
2 كيس ملح 300 جرام
كيس لوبيا 400 جرام
كيس عدس أصفر 400 جرام
كيس فول 400 جرام
كيس زبيب 250 جراما
كيس جوز الهند 250 جراما
لفة قمر الدين مصري 400 جرام
كيس بلح 500 جرام
شنطة الياميش بقيمة 75 جنيها
المكونات:
كيس جوز الهند 250 جراما
كيس زبيب 250 جراما
لفة قمر الدين 400 جرام
2 كيس بلح 500 جرام
كيس سوداني 225 جراما
علبة شاي 100 جرام
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