احتياطي النقد الأجنبي يهبط لأقل مستوى في 26 شهرا خلال مارس (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في شهر مارس لأول مرة خلال الـ 15 شهرا الأخيرة، ليكسر سلسلة الصعود التي بدأها منذ بداية عام 2019.

وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال مارس بقيمة 5.4 مليار دولار، حيث وصل إلى 40.1 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير 2018.

وقال البنك المركزي في بيان مساء أمس الثلاثاء، إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأشار إلى أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.

ويرصد مصراوي من خلال الجراف التفاعلي التالي تطور احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي منذ بداية عام 2019 وحتى الآن، وفقا لبيانات البنك.