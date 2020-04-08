أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 8-4-2020

كتبت - شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و2.5 جنيه، البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4.5 جنيه و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.

القلقاس بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات إلى 14 جنيها.