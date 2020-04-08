الذهب العالمي يتراجع مع تفوق الدولار وجني الأرباح بسبب مخاوف كورونا
القاهرة- وكالات:
تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس الماضي، أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1685.70 دولار للأوقية.
وصعد الدولار 0.1% أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.
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