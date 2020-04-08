أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الذهب العالمي يتراجع مع تفوق الدولار وجني الأرباح بسبب مخاوف كورونا

11:05 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
الذهب العالمي يتراجع مع تفوق الدولار وجني الأرباح بسبب مخاوف كورونا

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس الماضي، أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1685.70 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.1% أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

فيروس كورونا أسعار الذهب العالمية الذهب العالمي

الخبر التالى:

أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان