التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات من يتقاضون أكثر من ألفي جنيه
كتبت- ياسمين سليم:
تبدأ وزارة التضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف معاشات شهر أبريل لمن يتقاضى أكثر من ألفي جنيه.
وكانت الوزارة قد بدأت صرف معاشات شهر أبريل يوم الأربعاء الماضي لمن يتقاضون ألف جنيه فأقل، في نظام جديد تتبعه الوزارة لتقسيم موعد صرف المعاشات للحد من الزحام والتكدس خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
كما بدأت صرف المعاشات لم يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه بداية من الأحد الماضي ولمدة 3 أيام.
وتبدأ الوزارة اليوم الصرف لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه، خلال يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.
وبحسب بيان سابق لوزارة التضامن، فمن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.
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