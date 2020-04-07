مصرفيون: كورونا ساهم في نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية بين المصريين

كتبت -منال المصري:

قال مصرفيون إن البنوك رصدت زيادة إقبال العملاء على الاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية، بهدف تنفيذ مشترياتهم إلكترونيا دون استخدام الكاش، والذهاب للفروع خوفا من عدوى فيروس كورونا المستجد باعتبار الفلوس الورقية أحد الأنواع الناقلة للفيروس.

وأشاروا إلى أن قرارات البنك المركزي التحفيزية الأخيرة بإعفاء الاشتراكات في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد سيعجل من نشر ثقافة ميكنة المدفوعات، والحد من الكاش، وتكريس مبدأ الشمول المالي اي زيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وكان المركزي أصدر قرارات الشهر الماضي للبنوك بإصدار المحافظ الذكية على الموبايل، والبطاقات اللاتلامسية، والمدفوعة مقدما مجانا وبدون أي رسوم لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار لتحفيز المجتمع على تنفيذ معاملاتهم المصرفية إلكترونيا بدلًا من الذهاب للفروع بهدف تحفيز المجتمع على التعامل مع خدمات آمنة وصحية دون معاناة الذهاب للبنوك.

كما قرر البنك المركزي، إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه، من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من صدور القرار.

وقرر البنك المركزي، الشهر الماضي السماح للبنوك بتسجيل اشتراك عملائه الحاليين في خدمة الإنترنت البنكي، عبر الإنترنت، أو بالتليفون بخدمة العملاء بدلًا من ذهابهم لفروع البنوك بعد التحقق من هوية العملاء، وذلك اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار ولمدة 6 أشهر.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعتزم التوسع في إطلاق الخدمات الإلكترونية بعد زيادة إقبال العملاء على الاشتراك في هذه الخدمات.

وأوضح أن قرارات المركزي ساهمت بقوة في نشر ثقافة التعامل مع الخدمات المصرفية الإلكترونية بالبنوك مقارنة بأي فترة سابقة فضلا عن زيادة وعي العملاء بأمان، وسلامة المدفوعات الإلكترونية مقارنة بالمعاملات المصرفية التقليدية.

وبحسب فايد أعاد البنك هيكلة البنية التحتية التكنولوجية بالبنك، وضخ استثمارات لتطوير منظومة الحاسب الألي بالاستعانة بأفضل الأنظمة العالمية بهدف التوسع في إطلاق خدمات مصرفية الكترونية، ويعتزم الإعلان عن منتجات إلكترونية جديدة خلال الفترة القادمة.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إجراءات البنك المركزي ساهمت في سرعة وتيرة نشر ثقافة الشمول المالي بين شرائح المجتمع وتحفيزهم على التعامل مع المنتجات المصرفية الإلكترونية بشكل أوسع للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ورصد البنك إقبالا كبيرا من العملاء لتقديم اشتراك في الخدمات الإلكترونية التي يطرحها البنك مثل الأهلي نت، وخدمة الموبايل بانكنج والمحفظة الذكية أكثر من أي فترة أخرى.

وأشار إلى أن أكثر من 70 ألف عميل قاموا بشراء الشهادة ذات العائد 15% إلكترونيا من إجمالي 140 ألف عميل خلال أول أسبوعين من طرحها بالبنك مما يدل على زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية بقوة لأول مرة.