المركزي ينشر تفاصيل إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، صباح اليوم الثلاثاء، كتاب دوري بتاريخ 7 أبريل، ونشره على موقعه الإلكتروني، يتضمن تفاصيل قرار إلغاء القوائم السلبية للأفراد والقوائم السوداء للشركات، من أجل رفع الحظر عن تعامل البنوك مع العملاء غير المنتظيمن، وإتاحة حرية تعاملهم مع البنوك من جديد، ضمن إجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وينشر مصراوي نسخة من كتاب المركزي بتعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان في البنك المركزي، لتنفيذها في البنوك.