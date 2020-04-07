أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

المركزي ينشر تفاصيل إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد

01:38 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
المركزي ينشر تفاصيل إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، صباح اليوم الثلاثاء، كتاب دوري بتاريخ 7 أبريل، ونشره على موقعه الإلكتروني، يتضمن تفاصيل قرار إلغاء القوائم السلبية للأفراد والقوائم السوداء للشركات، من أجل رفع الحظر عن تعامل البنوك مع العملاء غير المنتظيمن، وإتاحة حرية تعاملهم مع البنوك من جديد، ضمن إجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وينشر مصراوي نسخة من كتاب المركزي بتعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان في البنك المركزي، لتنفيذها في البنوك.

البنك المركزي إلغاء القوائم السوداء كتاب دوري العملاء غير المنتظيمن

الخبر التالى:

بنك ناصر: صرف معاشات بقيمة 642 مليون جنيه لنحو 400 ألف مستحق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوى العاملة تعلن أماكن ومواعيد صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة