شركة أمان تؤجل أقساط قروض لعملائها بقيمة 90 مليون جنيه لمدة 5 أسابيع

كتبت-منال المصري:

قال أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، في تصريحات لمصراوي، إن الشركة قررت تأجيل أقساط للعملاء بقيمة تتراوح بين 85 إلى 90 مليون جنيه لمدة 5 أسابيع.

وأضاف أن تأجيل الأقساط سيكون لعدد 66 ألف عميل في الشركة دون أي عمولة، أو غرامات تأخير، استجابة لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أصدر الشهر الماضي أصدر كتابًا دوريًا يتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، منها إرجاء أقساط شهري (مارس وأبريل 2020) الفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدى.

وبحسب الخطيب فإن الشركة بدأت بتأجيل أقساط العملاء الشهرية من أخر أسبوع في شهر مارس ويمتدد حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن الشركة تحمل أقساط التأمين الإلزامي بالنيابة عن العميل ضد العجز أو الوفاة، وكذلك إلغاء رسوم تحويل الأموال من على ماكينات أمان للدفع الإلكتروني، مؤكدا على تفهم شركته تأثر أعمال عملائهم بسبب كورونا.

وقال إن قرار البنك المركزي في منتصف الشهر الماضي للبنوك بتأجيل استحقاقات كافة العملاء لمدة 6 شهور لم تدرج فيها عملاء المشروعات متناهية الصغر، بسبب خضوع الشركات والجمعيات التي تقوم بهذا النوع من التمويل لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وستدرس الشركة بعد انتهاء فترة التأجيل في نهاية الشهر الجاري في طلبات العملاء بتأجيل أقساطهم فترة أخرى بسبب تأثر حجم النشاط وبعد التحقق من صحة التأثر لمساندة ودعم أي عميل متضرر، بحسب الخطيب.

وتبلغ إجمالي محفظة قروض الشركة 500 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وفقًا لقوله.