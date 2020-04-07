أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

شركة أمان تؤجل أقساط قروض لعملائها بقيمة 90 مليون جنيه لمدة 5 أسابيع

01:28 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
شركة أمان تؤجل أقساط قروض لعملائها بقيمة 90 مليون جنيه لمدة 5 أسابيع

فرع تابع لشركة أمان

كتبت-منال المصري:

قال أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، في تصريحات لمصراوي، إن الشركة قررت تأجيل أقساط للعملاء بقيمة تتراوح بين 85 إلى 90 مليون جنيه لمدة 5 أسابيع.

وأضاف أن تأجيل الأقساط سيكون لعدد 66 ألف عميل في الشركة دون أي عمولة، أو غرامات تأخير، استجابة لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أصدر الشهر الماضي أصدر كتابًا دوريًا يتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، منها إرجاء أقساط شهري (مارس وأبريل 2020) الفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدى.

وبحسب الخطيب فإن الشركة بدأت بتأجيل أقساط العملاء الشهرية من أخر أسبوع في شهر مارس ويمتدد حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن الشركة تحمل أقساط التأمين الإلزامي بالنيابة عن العميل ضد العجز أو الوفاة، وكذلك إلغاء رسوم تحويل الأموال من على ماكينات أمان للدفع الإلكتروني، مؤكدا على تفهم شركته تأثر أعمال عملائهم بسبب كورونا.

وقال إن قرار البنك المركزي في منتصف الشهر الماضي للبنوك بتأجيل استحقاقات كافة العملاء لمدة 6 شهور لم تدرج فيها عملاء المشروعات متناهية الصغر، بسبب خضوع الشركات والجمعيات التي تقوم بهذا النوع من التمويل لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وستدرس الشركة بعد انتهاء فترة التأجيل في نهاية الشهر الجاري في طلبات العملاء بتأجيل أقساطهم فترة أخرى بسبب تأثر حجم النشاط وبعد التحقق من صحة التأثر لمساندة ودعم أي عميل متضرر، بحسب الخطيب.

وتبلغ إجمالي محفظة قروض الشركة 500 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وفقًا لقوله.

أحمد الخطيب شركة أمان التمويل متناهي الصغر

الخبر التالى:

المركزي ينشر تفاصيل إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوى العاملة تعلن أماكن ومواعيد صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة