إنجاز مصر تطلق مبادرة لدعم الشباب المتعثر ماليًا بالتعاون مع "اي جي بنك"

أطلقت مؤسسة إنجاز مصر مبادرة "مع الشباب" بالتعاون مع اي جي بنك لدعم الشباب المتعثر ماليًا والذي لا يملك وظيفة دائمة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء إن المبادرة توفر للشباب دخلا ماديا ثابتا من خلال تطوير مهاراتهم الفنية وتزويدهم بالتدريبات الهامة والأساسية لهم عبر الإنترنت بالإضافة إلى تقديم دعم مادي وذلك إيمانا بمدى أهمية الشباب في تشكيل المستقبل.

وتقدم المبادرة مساهمات مالية لـ40 شاب بمقدار 20 ألف جنيه لكل منهما بالإضافة إلى الدعم الفني والذي يعد من أهم المميزات التي توفرها المبادرة من خلال التعاون مع مجموعة من شركاء اي جي بنك وعلى رأسهم منصة "Wuzzuf" المتخصصة في تدريب وتوظيف الشباب بحسب البيان.

وسيشارك بالمبادرة موقع "Almentor" والذي يهتم بتأهيل شباب رواد الاعمال بالإضافة إلى حضور مجموعة من النقاشات والاجتماعات عبر الانترنت والتي ستقوم بتوفيرها مؤسسة "Freelance Yard".

وتستهدف المبادرة دعم الشباب ممن هم دون الثلاثين عامًا، كما تشمل 8 مجالات رئيسية من مجالات العمل المستقل وهم الكتابة الابداعية في مجالات الاعلانات والتسويق ووالتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوجرافي وتصوير الفيديوهات ومجال التعليق الصوتي والحرف اليدوية وتصميم الماكولات والتريبات المؤسسية.

ويمكن لكافة الشباب المتضررين الاشتراك في تلك المبادرة والتي بدأت من الأحد 5 أبريل وتستمر لمدة 15 يومًا خلال الصفحة الرسمية لـ"أي جي بنك" على الفيسبوك.

وتنقسم المبادرة إلى 7 أيام يمكن للشباب فيهم من الاشتراك في المسابقة وتقديم أعمالهم، و5 أيام للتصويت على مواقع التواصل الاجتماعي، و3 أيام لتقييم أعمال الشباب من خلال لجنة من المحكمين ذوى الخبرة فى المجالات الثمانية التى تندرج تحت اطار المسابقة.