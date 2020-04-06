قتيلان و3 مصابون في مشاجرة ببولاق الدكرور.. والشرطة تضبط مشتبها بهم

كتب - محمد شعبان:

قتُل شخصان وأصيب 3 أخرون، اليوم الإثنين؛ إثر نشوب مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

دفع اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بتعزيزات أمنية من فرقة الغرب بقيادة العقيد طارق حمزة والمقدم محمد الشاذلي.

التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي بقياد المقدم محمد الجوهري ومعاونيه النقيب أيمن يكوري والنقيب أحمد أبو رحمة توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شخصين، تطورت إلى مشاجرة، أطلق على إثرها أحدهما على الآخر عيارا ناريا فأرداه قتيلا.

فور انتشار الخبر، عقد أفراد أسرة الضحية النية على الأخذ بالثأر، ولاحقوا القاتل، وفتكوا به ليلحق بالأول، ما نتج عنه مشاجرة بين الطرفين، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص.

وانتشرت قوات الشرطة بمكان المشاجرة، وجرى القبض على عدد من المشتبه بهم من الطرفين، وتعيين الخدمات اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.