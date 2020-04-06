مصرفيون: أغلب عملاء البنوك يميلون للاستفادة من مبادرة تأجيل سداد القروض

كتبت- منال المصري:

خاطبت البنوك العاملة في مصر جميع عملائها عبر رسائل نصية، أو مكالمة هاتفية، أو بالبريد الإلكتروني بتأجيل سداد أقساط قروضهم "أتوماتيكيا" لمدة 6 أشهر.

وسمحت البنوك لمن لا يرغب في تأجيل سداد أقساطه، بمخاطبة البنك، من خلال الرد برسالة أو الاتصال بخدمة العملاء بدلا من الذهاب للفروع للتخفيف عليهم، والوقاية من فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي أصدر منتصف الشهر الماضي تعليمات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، بما فيها القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد.

وجاءت تعليمات البنك المركزي ضمن التدابير الاحترازية التي أصدرها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون ومديرو فروع في بنوك عامة وخاصة، إن أغلب العملاء يرغبون في الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط مقارنة بمن يرغبون في الانتظام في السداد، حيث يعد العملاء غير الراغبين المشاركة في المبادرة هم الأقلية، وذلك بسبب وجود مخاوف لدى الغالبية بالدخول في أزمة اقتصادية تأثرا بالأحداث العالمية.

وأضاف المسؤولون أن غالبية العملاء فضلوا تأجيل الأقساط برغم إعلامهم بسداد فائدة عن هذه الشهور المرحلة، وذلك من أجل تخفيف مخاطر ضغوط محتمل وقوعها الفترة القادمة.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر، إن البنك خاطب عملائه الأسبوع الماضي بتأجيل سداد أقساطهم الشهرية، "ومن لا يرغب ويريد الانتظام في سداد أقساطه يرسل خطاب على عنوان البنك بعدم تأجيل الأقساط".

وأضاف بدير لمصراوي، أن البنك أجل جميع الأقساط المستحقة على العملاء، وينتظر حاليا تلقي طلبات العملاء الذين لا يرغبون في التأجيل وحصرها خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير فرع بالبنك الأهلي المصري، إن عملاء البنك يميلون بنسبة كبيرة إلى تأجيل أقساطهم 6 أشهر طبقا لمبادرة المركزي بنسبة تصل إلى 99%، وذلك بسبب تخوفهم من تداعيات الفيروس على أعمالهم في الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، قال مدير فرع ببنك مصر، إن عدد العملاء الذين طالبوا بعدم تأجيل الأقساط منخفض، حيث رحبت النسبة الأكبر من العملاء بتأجيل سداد أقساط قروضهم الشهرية.

وقال مدير فرع في أحد البنوك الاسلامية، إن جميع العملاء، بما فيهم موظفي البنك الذين حصلوا على قروض، يميلون بقوة إلى تأجيل سداد أقساط قروضهم على الرغم من عبء التمويل بسبب التأجيل.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر، أمس الأحد، عن ما يمكن للعملاء فعله في حالة عدم رغبتهم في تأجيل سداد أقساط القروض أو بطاقات الائتمان، وفقا لمبادرة البنك المركزي.

وحدد البنك الأهلي في حالة رغبة العميل في استمرار سداد الأقساط في موعدها وفقا لجدول السداد القائم بذات قيمة الأقساط الحالية، عليه أن يرد على رسالة نصية تصله من البنك بكلمة "سدد"، على أن ترسل هذه الكلمة إلى رقم (1121) وحتى يوم 14 من الشهر الجاري.

وبحسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، في حال عدم الرد على الرسالة سيقوم البنك بترحيل جدول السداد، وتأجيله لمدة 6 شهور، مع إعادة احتساب قيمة الأقساط لتشمل الفائدة التعاقدية التي سيتم تعليتها على الرصيد عن فترة الستة شهور المرحلة.

وإذا كنت لا ترغب في تأجيل أقساط بطاقة ائتمان البنك الأهلي، فعليك إرسال رسالة بكلمة "خصم" إلى رقم 1121 وحتى يوم 14 أبريل الجاري.

ويعني عدم إرسال الرسالة أن العميل يرغب في تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر وحتى شهر سبتمبر 2020 مع استمرار احتساب الفوائد المعلنة على الرصيد بدون مطالبة بالسداد وأية عمولات أو فوائد تأخير.

فيما طلب بنك مصر من عملائه غير الراغبين في تأجيل سداد أقساط قروضهم لمدة 6 شهور، ملء استمارة خاصة على موقع البنك الإلكتروني.

وأرسل البنك رسالة نصية بها رابط إلكتروني لكافة عملاء البنك يخبرهم فيها بأن من لا يرغب في المشاركة في مبادرة تأجيل الأقساط 6 أشهر والانتظام في سداد الأقساط شهريا، بالدخول عبر الرابط وملء الاستمارة الخاصة بعدم التأجيل من على موقع البنك، على أن يتم إرسالها للبنك إلكترونيا.

وأضاف البنك أنه في حال عدم تأجيل الأقساط والسداد بانتظام يرجى التواصل عبر إحدى الوسائل التالية زيارة الرابط التالي https://bit.ly/3dvMGye، حيث يضم نموذجا على صفحة البنك ويقوم العميل باستيفائه وإرساله إلكترونيًا لاتخاذ اللازم.

وأوضح أنه عند دخول العميل على تطبيق الواتس آب الخاص بالبنك ويطلب عدم تأجيل الأقساط يتم ظهور الرابط الخاص بالطلب، ويتم اتباع نفس خطوات الرسالة النصية، أو الاتصال على الخط الساخن للبنك (19888) أو التوجه لفرع البنك في حاله تعذر الوصول عن طريق ما سبق.