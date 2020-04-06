البورصة تعوض خسائر أمس وتصعد بنسبة 1.9% في تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.88% إلى مستوى 9447 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.63%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 250.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 232.5 مليون جنيه، و18 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 1.93% إلى مستوى 9272 نقطة.