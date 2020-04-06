وزير المالية: فرنسا ستشهد أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية
القاهرة- وكالات:
قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، إن بلاده ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2% الذي شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة رويترز.
وقال الوزير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد، اليوم الاثنين، "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2% المسجل في 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها".
وأشارت تقديرات الحكومة الفرنسية الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش واحدا بالمئة هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه سيكون عليها مراجعة ذلك الرقم.
الخبر التالى:تجار: استقرار أسعار الأرز والمكرونة في الأسواق قبل رمضان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1173
عدد المصابين
-
247
عدد المتعافين
-
78
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1267631
عدد المصابين
-
261134
عدد المتعافين
-
69304
عدد الوفيات
إعلان