وزير المالية: فرنسا ستشهد أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية

القاهرة- وكالات:

قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، إن بلاده ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2% الذي شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وقال الوزير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد، اليوم الاثنين، "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2% المسجل في 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها".

وأشارت تقديرات الحكومة الفرنسية الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش واحدا بالمئة هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه سيكون عليها مراجعة ذلك الرقم.