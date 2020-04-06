أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزير المالية: فرنسا ستشهد أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية

02:05 م الإثنين 06 أبريل 2020
وزير المالية: فرنسا ستشهد أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية

فرنسا

القاهرة- وكالات:

قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، إن بلاده ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2% الذي شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وقال الوزير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد، اليوم الاثنين، "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2% المسجل في 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها".

وأشارت تقديرات الحكومة الفرنسية الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش واحدا بالمئة هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه سيكون عليها مراجعة ذلك الرقم.

برونو لومير وزارة المالية الفرنسية الحرب العالمية

الخبر التالى:

تجار: استقرار أسعار الأرز والمكرونة في الأسواق قبل رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقدم موعد صرف مرتبات أبريل.. اعرف المواعيد