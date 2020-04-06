رويترز: إعمار دبي تعلق مشروعات بناء بسبب فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن شركة إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات، علقت العمل في مشروعات رئيسية في دبي، وسط تفاقم التباطؤ العقاري في الإمارة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وواجه القطاع العقاري في دبي صعوبات في العشر سنوات الأخيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وضعف أسعار النفط مما أفرز تخمة في معروض المنازل والمكاتب بالإمارة.

وفي أحدث ضربة للاقتصاد، دفع التفشي العالمي لفيروس كورونا دبي لاقتراح تأجيل معرض إكسبو، الذي كان من المقرر أن تستضيفه في أكتوبر المقبل، لمدة عام.

وقالت أربعة مصادر لوكالة رويترز، إن إعمار علقت مشروعات في دبي كريك هاربور المخطط له أن يستوعب منازل لعدد 200 ألف شخص.

ويعني هذا وقف الأعمال ببرج دبي كريك هاربور الذي يوصف بأنه سيكون أعلى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم حاليا.

وكانت إعمار أعلنت الشهر الماضي تعليق بناء برج سكني فاخر في حي راق بدبي وأغلقت عدة فنادق مؤقتا بسبب تأثير الفيروس على السياحة.

وفي خطاب اطلعت عليه رويترز وأكد مصدر فحواه، قال رئيس مجلس إدارة إعمار محمد العبار إنه تخلى عن راتبه وإنه سيجري تخفيض رواتب عاملين آخرين بما يصل للنصف.