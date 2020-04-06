زحام كبير أمام البنوك وتكدس بفروع "الأهلي" بسبب شائعة "منحة العمالة"

كتبت- منال المصري:

تصوير- محمود بكار ونادر نبيل

تشهد فروع البنوك زحاما كبيرا ومتواصلا خلال الأيام الأخيرة، خصوصا فروع البنك الأهلي المصري.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي، إن فروع البنك الأهلي تشهد زحاما كبيرا لليوم الثاني على التوالي، بسبب انتشار شائعة عن صرف معونة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، عبر البنك الأهلي.

وأوضح أبوالفتوح أن الزحام ليس بسبب صرف المعاشات، التي تم صرفها بشكل منظم يراعي حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وناشد أبوالفتوح المواطنين بعدم التزاحم أمام البنك الأهلي للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، للحد من انتشار وباء كورونا.

وقال مديرو فروع في البنك الأهلي، لمصراوي، إن كثير من المواطنين الذين توافدوا على البنك يعتقدون أن منحة العمالة غير المنتظمة ستصرف من خلال كروت "ميزة" الإلكترونية، ويطلبون إصدارها لهم.

وقال أحد المسؤولين في فرع بالبنك الأهلي، إن المواطنين رفضوا المغادرة، وإن الموظفين في البنك يحاولون تنظيم دخولهم للحد من التكدس، وتلبية رغبتهم بإصدار كارت ميزة، رغم أن الحكومة لم تعلن عن صرف معونة العمالة من خلال هذا الكارت.

ومن جانب أخر تزاحم كثير من عملاء البنوك في فروع بنوك أخرى سواء من أجل الإيداع والسحب أو إجراء التعاملات المصرفية الأخرى.

وقلصت البنوك مواعيد عملها لتبدأ من الساعة 9:30 صباحا إلى 1.30 ظهرا، كما أن البنوك تقلل من تواجد موظفيها للحد من التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي، قرار بوضع قيود على عمليات السحب والإيداع سواء من ماكينات الصراف الآلي أو الفروع.

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