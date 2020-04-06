أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات الاثنين.. و7 جنيهات زيادة بالجرام

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، 7 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا الذي وصل لأعلى مستوى في أسبوع.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 705 جنيهات مقابل 698 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 604 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 806 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5640 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 14.12 دولار بنسبة 0.87% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1633 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وقالت وكالة رويترز إن أسعار الذهب العالمية ارتفعت إلى ذروتها في أسبوع اليوم الاثنين إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد.