إعمار الإماراتية تخفض الرواتب بين 30 و50% ورئيسها يتنازل عن مرتبه

القاهرة- وكالات:

خفضت شركة إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات، رواتب موظفيها بما يتراوح بين 30 و50%، في ظل أزمة كورونا التي أثرت على عائدات الشركات في البلاد.

وبدأت الشركة تطبيق هذا القرار الشهر الجاري على جميع قطاعاتها، وسيستمر حتى إشعار آخر، وفقا لرسالة من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار إلى موظفي الشركة، نشرت بلومبرج تفاصيلها، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وتضمن القرار، تخفيض راتب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 100%، وموظفي الإدارات العليا بنسبة 50%، وموظفي الإدارات المتوسطة بنسبة 40%، وصغار الموظفين بنسبة 30%.

وقالت الشركة إنه لن يكون هناك تخفيض في الأجور لموظفي الدعم الذين يعملون بدوام كامل، فيما سيحصل الموظفون الذين لا يعملون أو في إجازة، على مقابل الإعاشة والرعاية الصحية بالإضافة إلى 15% من راتبهم.