"إيديتا" و"العربي الأفريقي" يتبرعان لشراء معدات طبية لمواجهة كورونا

كتبت – شيماء حفظي ومنال المصري:

قررت شركة إيديتا للصناعات والغذائية، والبنك العربي الأفريقي، المساهمة في حملة تبرعات مواجهة فيروس كورونا، لشراء مستلزمات طبية وأجهزة تنفس صناعي.

وقالت شركة إيديتا في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على التبرع بـ 2 مليون جنيه، لمؤسسة مصر الخير لشراء أجهزة تنفس صناعي وأدوات ومعدات حماية ووقاية للأفراد، والأطقهم الطبية بمستشفيات العزل.

ويأتي التبرع ضمن قرار المجلس بالتبرع بقيمة 5 ملايين جنيه، لمؤسسة ايديتا للتنمية الاجتماعية، على دفعات خلال العام 2020، على أن يتم صرف باقي الدفعات وفقا لتفويض العضو المنتدب.

وقال البنك العربي الأفريقي الدولى، إنه وافق على التبرع بقيمة 6 ملايين جنيه، لدعم حملة مؤسسة أهل مصر للتنمية المعروفة بأسم "أهل مصر قد المسؤولية"، وتوجيهها لشراء المعدات الطبية والأجهزة اللازمة مثل وحدات الرعاية المركزة المدعمة بأجهزة التنفس الصناعي، والمستلزمات الوقائية اللازمة لحماية الأطباء وأطقم التمريض.

وأشار البنك في بيان صادر اليوم، إلى أن الهدف من المشاركة في المبادرة النهوض بالمنظومة الصحية في مصر للحد من انتشار وفاء فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لمواجهة الاحتياج المتزايد للرعاية الطبية بهدف تخفيف المعاناة عن كل الحالات المصابة بڤيروس كورونا.

وبدأت مؤسسة أهل مصر للتنمية، والبنك، تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة، بشراء عدد 4 وحدات عناية مركزة كاملة مطابقة لمقاييس الجودة العالمية، والمدعمة بأجهزة التنفس الصناعى بقيمة تقارب ثلاثة ملايين جنيه.

وستقسم الغرف بالتساوى بين المستشفى العام بالفيوم، و المستشفى الجامعى بالمنيا، وهما من المحافظات الأشد احتياجاً للتجهيزات الطبية لعلاج الحالات المصابة بالفيروس، و تعزيز قدراتهم على الاستمرار فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لتقليل معدلات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، و زيادة معدلات الشفاء، بحسب البيان.