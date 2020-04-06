المالية تعلن تقديم موعد مرتبات أبريل.. ونظام جديد للصرف بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد معيط وزير المالية، تقديم مواعيد صرف مرتب الموظفين، لشهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارا من الأحد 19 أبريل بدلا من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، بحسب بيان من وزارة المالية.

وقال الوزير إنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن تبكير موعد بداية صرف مرتبات أبريل يساعد في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكرت وزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 أبريل.

وأشارت إلى أنه تم إعلان مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي المحددة لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها بمنظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بالوزارة.

وناشدت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن كافة الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.