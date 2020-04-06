مصر الجديدة للإسكان: استقالة مجلس الإدارة وتشكيل فريق جديد للتطوير

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة الشركة تقدم باستقالته لرئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأوضح البيان، أن أعضاء مجلس الإدارة المعينين، سيقومون بتسيير أعمال الشركة حتى اختيار مجلس إدارة جديد، واعتماد تشكيله في أول جمعية عمومية لشركة.

وتأتي عملية تغيير إدارة الشركة، من منطلق الإعلان عن خطة بديلة لتطوير الشركة بشكل ذاتي تحت قيادة مجلس جديد، بعدما عزف المستثمرون من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الشركة.

وقالت الشركة إنه يتم اختيار مجلس إدارة جديد حاليا، وسيتم الإعلان عنه بعد اعتماد من الجمعية العمومية.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، المالكة للشركة، تسعى لاتفاق إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، لكن القطاع الخاص عزف عن تقديم أي عروض.

وبعدها أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، تطوير الشركة ذاتيا، مع إمكانية الاستعانة بخبرات من القطاع الخاص في إدارة أراضي الشركة.

وتملك الحكومة نحو 72% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتتوزع النسبة الباقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر بالبورصة.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.