رئيس شركة الحفر المصرية: نستحوذ على 60% من سوق الحفر البري بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية، إن الشركة تستحوذ على 60% من سوق الحفر البري في مجال البترول، و34% من سوق صيانة الآبار البرية، وكذلك 25% من سوق الحفر البحري داخل مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف كامل أن العام الماضي شهد انضمام جهازي حفر بري وبحري جديدين للعمل في مشروعات الشركة بالسعودية، وزيادة عدد حفاراتها العاملة هناك إلى 7 أجهزة حفر برية و3 أجهزة حفر بحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، برئاسة طارق الملا وزير البترول، وبحضور أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتمتلك شركة الحفر المصرية 70 جهازا تعمل بها في مجال الحفر البري والبحري وصيانة الآبار البرية والبحرية، وفقا لأسامة كامل.

وذكر رئيس الشركة أن شركته نجحت العام الماضي في التسجيل لدى شركة نفط الكويت مما يمكنها من المنافسة بقوة على المناقصات التي تطرحها الشركة الكويتية.

وقال وزير البترول إن تمصير شركة الحفر المصرية وامتلاك الدولة لها بالكامل قرار استراتيجي دعمته الثقة الكاملة في الكوادر البترولية المصرية وما تملكه من خبرات متراكمة.

وأكد الوزير أهمية استمرار التشغيل وفق الاشتراطات والمعايير العالمية، ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية وكذلك الكوادر البترولية العاملة على تلك الأجهزة لدعم خطط زيادة أنصبتها في مجال الحفر والمنافسة بقوة على المناقصات المطروحة للحفر داخل مصر والتوسع خارجها.

وأشار إلى أهمية الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، مشيدا بقرار تخصيص مهندس متخصص في مجال السلامة على كل جهاز حفر تابع للشركة.

وذكر الوزير أن العام الحالي استثنائي في ظل انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها على عائدات الشركة، وهو ما يتطلب وجود خطة مرنة تتسم بتحقيق الموائمة والتوازن في مواجهة التحديات وتعظيم العائدات لمواجهة التباطؤ المحتمل لتشغيل الحفارات، وتتضمن بدائل غير تقليدية تدعم استمرار التشغيل والعمل على تخفيض النفقات.