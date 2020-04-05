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وزيرة التخطيط تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 1% بالربع الرابع بسبب كورونا

05:21 م الأحد 05 أبريل 2020
وزيرة التخطيط تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 1% بالربع الرابع بسبب كورونا

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

القاهرة- وكالات:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، بمجلس الوزراء اليوم الأحد، إن الحكومة تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5% في الربع الثالث، وإلى 1% في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وحقق اقتصاد مصر معدل نمو بلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بحسب ما ذكرت وزيرة التخطيط في وقت سابق من الشهر الماضي.

وذكرت هالة السعيد اليوم، أن هدف الحكومة كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6% خلال العام المالي الجاري، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2%.

هالة السعيد وزيرة التخطيط نمو الاقتصاد

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