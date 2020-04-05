ماذا تفعل إذا كنت لا ترغب في تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان؟

كتبت- منال المصري:

أعلن بنكا الأهلي ومصر عن الإجراء الذي يمكن لعملائه أن يقومون به في حالة عدم رغبتهم في تأجيل سداد أقساط القروض أو بطاقات الائتمان، وفقا لمبادرة البنك المركزي.

وقرر البنك المركزي منتصف الشهر الماضي، تأجيل سداد أقساط الاستحقاقات الائتمانية على كافة العملاء لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار ضمن حزمة الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتخفيف آثاره على المواطنين والشركات.

بموجب قرار البنك المركزي فإن تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان سيكون بشكل أتوماتيكي بدون طلب العميل ذلك.

ولن تفرض البنوك غرامات أو فوائد على التأخير، ولكنها ستضع فوائد عن فترة التأجيل وهي 6 أشهر.

لكن إذا كنت ترغب في الاستمرار في دفع الأقساط في موعدها فهذه هي الطريقة:

1-البنك الأهلي:

أرسل البنك الأهلي رسالة نصية لعملائه المقترضين يطلب فيها الرد بكلمة "سدد" في حالة رغبتهم الاستمرار في سداد الأقساط وفقًا لجدول السداد القائم وبذات قيمة الأقساط الحالية.

وسترسل هذه الكلمة إلى رقم ١١٢١ وحتى يوم 14 من الشهر الجاري.

وبحسب هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إنه في حال عدم الرد على الرسالة سيقوم البنك بترحيل جدول السداد، وتأجله لمدة ٦ شهور، مع إعادة احتساب قيمة الأقساط لتشمل الفائدة التعاقدية التي سيتم تعليتها على الرصيد عن فترة الستة شهور المرحلة.

وإذا كنت لا ترغب في تأجيل أقساط بطاقة ائتمان البنك الأهلي، فعليك إرسال رسالة بكلمة "خصم" إلى رقم 1121 وحتى يوم 14 مارس الجاري.

ويعني عدم إرسال الرسالة أن العميل يرغب في تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر وحتى شهر سبتمبر ٢٠٢٠ مع استمرار احتساب الفوائد المعلنة على الرصيد بدون مطالبة بالسداد وأية عمولات أو فوائد تأخير.

2-بنك مصر:

طلب بنك مصر من عملائه غير الراغبين في تأجيل سداد أقساط قروضهم لمدة 6 شهور، ملء استمارة خاصة على موقع البنك الإلكتروني.

وأرسل البنك رسالة نصية بها رابط إلكتروني لكافة عملاء البنك يخبرهم فيها بأن من لا يرغب في المشاركة في مبادرة تأجيل الأقساط 6 أشهر والانتظام في سداد الأقساط شهريا، بالدخول عبر الرابط وملء الاستمارة الخاصة بعدم التأجيل من على موقع البنك، على أن يتم إرسالها للبنك إلكترونيا.

وأضاف البنك أنه في حال عدم تأجيل الأقساط والسداد بانتظام يرجى التواصل عبر إحدى الوسائل التالية:

-زياره الرابط التالي https://bit.ly/3dvMGye، حيث يضم نموذجًا على صفحة البنك ويقوم العميل باستيفائه وإرساله إلكترونيًا لاتخاذ اللازم.

- عند دخول العميل على تطبيق الواتس آب الخاص بالبنك ويطلب عدم تأجيل الأقساط يتم ظهور الرابط الخاص بالطلب ويتم اتباع نفس خطوات الرسالة النصية.

- الاتصال على الخط الساخن للبنك 19888.

- التوجه لفرعكم في حاله تعذر الوصول عن طريق ما سبق.