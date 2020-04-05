بنك القاهرة يكشف عن إصابة أحد موظفيه بكورونا ويتخذ إجراءات وقائية

كتبت- منال المصري:

قال بنك القاهرة، في بيان اليوم الأحد، إنه قرر غلق منطقة كاملة في مقره الرئيسي بمدينة نصر، بعد اكتشاف حالة إيجابية لموظف مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف البنك أنه ألزم جميع العاملين في المقر الرئيسي بالعزل الوقائي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك القاهرة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص إدارة البنك على سلامة وصحة كافة العاملين بالبنك والعملاء، مشيراً إلى اتخاذ البنك عدد من الإجراءات الاحترازية، والعمل وفقاً لخطط بديلة تم وضعها للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات.

وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، كما يتم توقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.

وذكر فايد أنه تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية وتفعيل خطط استمرارية العمل مع مراعاة الظروف الاستثنائية من مواقع بديلة، لكافة الإدارات التي كانت تعمل بذلك الطابق.