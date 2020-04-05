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بنك مصر يطلب من عملائه ملء استمارة إلكترونيا في حال عدم رغبتهم تأجيل الأقساط

02:45 م الأحد 05 أبريل 2020
بنك مصر يطلب من عملائه ملء استمارة إلكترونيا في حال عدم رغبتهم تأجيل الأقساط

بنك مصر

كتبت منال المصري:

طلب بنك مصر من عملائه غير الراغبين في تأجيل سداد أقساط قروضهم لمدة 6 شهور، ملء استمارة خاصة على موقع البنك الإلكتروني.

وأرسل البنك رسالة نصية بها رابط إلكتروني لكافة عملاء البنك يخبرهم فيها بأن من لا يرغب في المشاركة في مبادرة تأجيل الأقساط 6 أشهر والانتظام في سداد الأقساط شهريا، بالدخول عبر الرابط وملء الاستمارة الخاصة بعدم التأجيل من على موقع البنك، على أن يتم إرسالها للبنك إلكترونيا.

وقال البنك إنه أجل الأقساط أتوماتيكيا لمدة 6 أشهر تنفيذا لتعليمات المركزي من بدء صدور القرار دون غرامات مع احتساب نفس العائد المطبق عليكم خلال فترة التأجيل.

وأضاف البنك أنه في حال عدم تأجيل الأقساط والسداد بانتظام يرجى التواصل عبر إحدى الوسائل التالية:

-زياره الرابط التالي https://bit.ly/3dvMGye، حيث يضم نموذجًا على صفحة البنك ويقوم العميل باستيفائه وإرساله إلكترونيًا لاتخاذ اللازم.

- عند دخول العميل على تطبيق الواتس آب الخاص بالبنك ويطلب عدم تأجيل الأقساط يتم ظهور الرابط الخاص بالطلب ويتم اتباع نفس خطوات الرسالة النصية.

- الاتصال على الخط الساخن للبنك 19888.

- التوجه لفرعكم في حاله تعذر الوصول عن طريق ما سبق.

بنك مصر ملء استمارة إلكترونية تأجيل الأقساط البنك الإلكتروني

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