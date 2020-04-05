البورصة تواصل التراجع بنهاية التعاملات.. ومؤشرها الرئيس يهبط 1.93%

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.93% إلى مستوى 9272 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.97%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 794.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 804.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% إلى مستوى 9455 نقطة.