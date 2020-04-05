أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

البورصة تواصل التراجع بنهاية التعاملات.. ومؤشرها الرئيس يهبط 1.93%

02:29 م الأحد 05 أبريل 2020
البورصة تواصل التراجع بنهاية التعاملات.. ومؤشرها الرئيس يهبط 1.93%

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.93% إلى مستوى 9272 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.97%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 794.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 804.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% إلى مستوى 9455 نقطة.

مؤشر البورصة أسهم البورصة البورصة

الخبر التالى:

بنك مصر يطلب من عملائه ملء استمارة إلكترونيا في حال عدم رغبتهم تأجيل الأقساط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: السيسي يوجه بالكشف على جميع عاملي ومرضى معهد الأورام بشكل عاجل