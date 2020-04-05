نائب رئيس الشعبة: 25% تراجعا في أسعار الخضروات في سوق الجملة الأسبوع الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخضر بسوق الجملة تراجعت الأسبوع الجاري بنسبة 25% مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، مع وفرة المعروض من جميع الأصناف.

وتراجع سعر كيلو الطماطم للتراوح بين 1.5و2.75 جنيه مقابل 2.5 جنيه و5 جنيهات، كما تراجع سعر كيلو البطاطس إلى 1.5 جنيه و3 جنيهات مقابل 2 جنيه و3 جنيهات، وانخفض سعر كيلو البصل إلى 2.5 جنيه و8 جنيهات مقابل 3 و10 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة 1.5 جنيه و3 جنيهات مقابل 4 و5 جنيهات.

وقال النجيب إن انخفاض الأسعار بسوق الجملة يرجع إلى وفرة المعروض من جميع الأصناف، بالإضافة إلى عدم وضع هامش ربح كبير من قبل تاجر الجملة على السلعة على عكس ما يحدث بسوق التجزئة.

وأوضح النجيب، أن ارتفاع أسعار الخضروات بسوق التجزئة عن الجملة يرجع إلى عدة أسباب أولها إضافة هامش ربح التجار على السلعة بحسب المنطقة التي يبيع بها، وكذلك تكلفة النقل بين حلقات التداول المختلفة حتى وصولها للمستهلك، واستمرار تكالب الناس على الشراء حتى الآن.

وأضاف أن أسعار الخضروات بسوق الجملة ترتفع بشكل طفيف مع بداية كل أسبوع نظرا لغلق الأسواق الجمعة والسبت تطبيقا لقرارات الحكومة، ولكن هذا الارتفاع البسيط يعود إلى مستواه خلال تعاملات الأسبوع.

وأعلنت الحكومة غلق الأسواق الشعبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقع النجيب أن تتراجع أسعار الخضروات في سوق التجزئة كما حدث في سوق الجملة خلال الفترة المقبلة.