6 منتجات مصرفية للشراء والدفع إلكترونيًا (فيديوجرافيك)

كتبت- منال المصري:

بدأت البنوك تكثيف حملاتها الإعلانية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، تفاديًا لاستخدام الأموال "الكاش" ولمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم البنوك 6 منتجات يمكن للعميل من خلالها الشراء والدفع إلكترونيًا، من ضمنهم منتجات يصدرها البنك مجانًا.

ويوضح الفيديوجرافيك التالي هذه المنتجات ومزاياها.