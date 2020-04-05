6 منتجات مصرفية للشراء والدفع إلكترونيًا (فيديوجرافيك)
01:12 م الأحد 05 أبريل 2020
كتبت- منال المصري:
بدأت البنوك تكثيف حملاتها الإعلانية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، تفاديًا لاستخدام الأموال "الكاش" ولمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتقدم البنوك 6 منتجات يمكن للعميل من خلالها الشراء والدفع إلكترونيًا، من ضمنهم منتجات يصدرها البنك مجانًا.
ويوضح الفيديوجرافيك التالي هذه المنتجات ومزاياها.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1070
عدد المصابين
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241
عدد المتعافين
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71
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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1187956
عدد المصابين
-
244274
عدد المتعافين
-
64055
عدد الوفيات
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