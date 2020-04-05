البنك الأهلي: لسنا جهة صرف لمنحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الأحد، إنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها وزارة القوى العاملة لتخفيف الآثار التي لحقت بهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار البنك إلى أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، داعيا المواطنين لضرورة توخي أساليب السلامة من خلال عدم التزاحم على فروع البنك.

وأكد أنه لم تصدر أية تعليمات بشأن قيام البنك بصرف تلك العلاوة الاستثنائية، وذلك حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس نتيجة لأي تزاحم أمام أو داخل الفروع، مشددا على اتخاذ البنك كافة التدابير والإجراءات الوقائية داخل مقار فروعه حفاظا على السلامة العامة.

كما حث البنك الأهلي جميع المتعاملين معه على ضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء أية شائعات أو معلومات غير دقيقة قد تلحق الضرر بهم أو بالبلاد، وفقا للبيان.

وكان هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، قال لمصراوي أمس السبت، إن الوزارة حددت شهرا لعملية صرف المنحة الاستثنائية المقدرة بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة على مواقع مديريات القوى العاملة بالوزارة على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 120 ألف شخص.

وأضاف سعد الدين، أن عملية الصرف بدأت يوم 28 مارس الماضي عبر مكاتب البريد على مستوى 27 محافظة في محل إقامة كل عامل، على أن تنتهي عملية الصرف يوم 28 أبريل الجاري، مشيرا إلى حصول البعض منهم على الـ500 جنيه وجاري الصرف للباقين حتى انتهاء المدة المعلنة.

ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة عبر مديريات القوى العاملة نحو 120 ألف عامل، يصرفون منحة الـ500 جنيه، إضافة إلى منح أعياد الفطر والأضحى والعمال.

ومن المقرر بحسب مصدر حكومي، أن تعلن الحكومة خلال أيام، معايير المستحقين لصرف منحة الـ500 جنيه على مستوى الجمهورية وغير مسجلين بمكاتب المديريات.