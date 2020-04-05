التخطيط: 5 مليارات جنيه لترفيق 13 مجمعا صناعيا في الخطة الاستثمارية للعام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2020/2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوزيرة هالة السعيد، في بيان صحفي اليوم إن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في خطة العام المالي القادم تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ 13 مجمعًا صناعيًا بعدد من المحافظات.

وأضافت أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددًا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدرًا كبيرًا من الفرص والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.

وبحسب السعيد فإن أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص حيث من المستهدف أن تبلغ عدد الرخص المصدرة في إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية 15 ألف رخصة في خطة العام المالي الجديد مقارنة بـ 8 آلاف في خطة العام المالي الماضي.

وقالت إن متوسط عدد فرص العمل المباشرة التي من المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5332 فرصة في 2020/2021.

وتابعت السعيد الحديث حول أهم ملفات قطاع الصناعة والتي تتضمن كذلك تطوير منظومة التدريب الصناعي موضحة أنه من المستهدف أن يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعي 36.5 ألف متدرب في العام المالي المقبل وذلك مقارنة بـ34 ألف متدرب في العام المالي 2018/2019.

وذكرت السعيد أن ملفات تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها من أبرز ملفات قطاع الصناعة التي يتم التركيز عليها والعمل على تحقيق مستهدفات جيدة بها للعام المالي القادم.

وقالت إن إنه من المستهدف تحقيق 300 ألف مشروع ممول في 2020/2021 إضافة إلى 410 آلاف فرصة عمل، ضمن المستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة العام المالي الجديد.

كما يستهدف الوصول بحجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العام المالي القادم 2020 /2021 إلى 6.4 مليار جنيه.

وبحسب البيان فإن المجمعات الصناعية الـ ١٣ التي سيتم ترفيق المناطق الصناعية بها تتضمن عرب العوامر بمحافظة أسيوط، ومرغم بمحافظة الاسكندرية، والبغدادي بمحافظة الأقصر، وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، والمحلة بمحافظة الغربية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، والمطاهرة بمحافظة المنيا، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، وغرب جرجا بمحافظة سوهاج، وجنينة وشباك بمحافظة أسوان.