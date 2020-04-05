رئيس أبوظبي الأول: إعفاء مبادرة الـ 100 مليار جنيه من الحد الأقصى للمبيعات يحفز المنتجات المحلية

كتبت- منال المصري:

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بإعفاء مبادرة 100 مليار جنيه من الحد الأقصى للمبيعات سنويا للقطاع الصناعي والزراعي تساهم في دعم، وتحفيز، وتشجيع، وتوسيع قاعدة المشاركة لكافة أحجام الشركات.

وقرر البنك المركزي أمس توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السبسي للقطاع الخاص الصناعي، والمجال الزراعي بفائدة 8% متناقصة بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأوضح المركزي أن الهدف من القرار مواجهة التحديات الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وقال فايد إن تكلفة التمويل في هذه المبادرة مشجع، ويلبي طلبات السوق في الفترة القادمة، كما يساعد المنتج المحلي على توسيع حصته السوقية وإحلال للاستيراد.

وأضاف أن الاقتصاد يحتاج في الوقت الراهن لكل المنافذ الإنتاجية بكافة أحجامها فقد يكون ذلك تحفيزا، ومشجعا للشركات الضخمة لزيادة إنتاجيتها من خلال تمويل رأس المال العامل أو زيادة طاقتها من خلال توسعات استثمارية في الماكينات والمعدات.

وأوضح أن هناك فرصه جيده للصناعة المصرية لكي تنطلق أكثر وتنافس في ظل حالة الركود، والكساد الذي يشهده العالم هذه الأيام، وكما أنه فرصة لدفع عجلة الإنتاج أكثر.

وأشار أن القرار سيخفف كثيرا من حدة الانكماش الذي ستخلفه هذه الأزمة عالميا، والذي يأخذ الكثير من الوقت حتى تعود عجلة الإنتاج للتدوير في أوروبا وأمريكا.