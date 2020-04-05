البنك الأهلي يطلب من عملائه إرسال رسالة في حال عدم رغبتهم تأجيل أقساط القروض

كتبت-منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك بدأ إرسال رسائل نصية لما يقارب مليون عميل حاصلين على قروض شخصية يطلب فيها الرد بكلمة "سدد" في حالة رغبتهم الاستمرار في سداد الأقساط وفقًا لجدول السداد القائم وبذات قيمة الأقساط الحالية.

وقرر البنك المركزي منتصف الشهر الماضي، تأجيل سداد أقساط الاستحقاقات الائتمانية على كافة العملاء لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار ضمن حزمة الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال عكاشة إنه في حالة عدم إرسال تلك الرسالة على رقم ١١٢١ حتى يوم 14 من الشهر الجاري، سيرحل البنك جدول السداد، للتأجل لمدة ٦ شهور، مع إعادة احتساب قيمة الأقساط لتشمل الفائدة التعاقدية التي سيتم تعليتها على الرصيد عن فترة الستة شهور المرحلة.

وسيبدأ السداد بعد التأجيل اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٠.

وبحسب عكاشة فإن البنك أرسل رسائل نصية لما يزيد عن 3.5 مليون عميل الذين يحملون بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري للرد بكلمة "خصم" في حالة رغبتهم استمرار البنك في تنفيذ تعليماتهم المستديمة بالخصم على حساباتهم شهريًا لسداد كامل أو نسبة من رصيد البطاقة وفقًا وتعليمات القائمة لدى البنك، ويسمح للبنك بتلقي الرسالة حتى يوم 14 من الشهر الجاري.

وأضاف أن البنك في حالة عدم إرسال تلك الرسالة على رقم ١١٢١ سيوقف تنفيذ تلك التعليمات لمدة ستة أشهر وحتى شهر سبتمبر ٢٠٢٠ مع استمرار احتساب الفوائد المعلنة على الرصيد بدون مطالبة بالسداد وأية عمولات أو فوائد تأخير.