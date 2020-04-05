توفير أجهزة تنفس صناعي.. محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "دعمك حياة"

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة "دعمك حياة"، للتبرع بأجهزة التنفس الصناعي والأدوات والمستلزمات الطبية للمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشريف إن عددًا كبيرًا من رجال أعمال الإسكندرية شرعوا في التبرع بأجهزة وأدوات طبية ذو جودة وأسعار عالية، مشيدًا بدورهم الفعال ومساهمتهم في المبادرات المجتمعية.

ووجه المحافظ الشكر إلى شعب الإسكندرية لالتزامه بإجراءات الحد من انتشار كورونا، قائلا: "نثق في شعب الإسكندرية وأنه سيكون على قدر من المسئولية لكي نعبر جميعا بسلام من المرحلة الحالية".

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، أن مبادرة "دعمك حياة" تهدف إلى دعم القطاع الصحي بالمستلزمات الطبية التي يحتاجها، بالإضافة إلى دعم أعضاء الفريق الطبي.