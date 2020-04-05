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اليوم.. صرف معاشات شهر أبريل لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه

09:52 ص الأحد 05 أبريل 2020
اليوم.. صرف معاشات شهر أبريل لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه

صرف معاشات

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضمان الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات شهر أبريل لمن يتقاضى أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه.

وكانت الوزارة قد بدأت صرف معاشات شهر أبريل يوم الأربعاء الماضي لمن يتقاضون ألف جنيه فأقل، في نظام جديد تتبعه الوزارة لتقسيم موعد صرف المعاشات للحد من الزحام والتكدس خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

ويبدأ صرف المعاشات لم يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" 7 و6 و5 من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه، فسيصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.

وبحسب بيان سابق لوزارة التضامن، فمن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

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