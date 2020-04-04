الإمارات تقترح تأجيل معرض إكسبو دبي إلى أكتوبر 2021 بسبب كورونا

القاهرة- وكالات:

قال المكتب الدولي للمعارض اليوم السبت إن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر 2021 في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وإكسبو معرض كبير للأعمال والفعاليات الثقافية يقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس.

وقال المكتب إن الإمارات تقترح الآن إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر2021 إلى 31 مارس 2022.

ومن المقرر أن ينعقد معرض إكسبو التالي لمعرض إكسبو 2020 دبي في مدينة أوساكا اليابانية عام 2025.

كان المنظمون في دبي قد وافقوا الشهر الماضي على اقتراح تأجيل الحدث، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 20 أكتوبر ويستمر حتى العاشر من أبريل 2021، بسبب تفشي الوباء.

وقال المكتب الدولي للمعارض على موقعه الإلكتروني إن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعا في 21 أبريل لبحث تغيير الموعد.

ولا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب، وعددها 170 دولة، على الاقتراح حتى يتغير الموعد. ومن المتوقع صدور قرار نهائي في يونيو عندما تجتمع الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.