البنك الأهلي: عدد المحافظ الذكية تصل لـ 3 ملايين بنهاية فبراير الماضي

كتبت-منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، إن إجمالي عدد العملاء المشتركين في المحفظة الذكية الإلكترونية بلغ 3 ملايين محفظة حتى فبراير الماضي بزيادة قدرها 500 ألف محفظة جديدة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري.

وأضاف البنك في بيان صحفي اليوم السبت أن إجمالي عدد عملاء الأهلي نت للأفراد بلغ 2.3 مليون عميل حتى فبراير الماضي بزيادة قدرها مليون عميل خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري.

وبلغ اشتراك الشركات في هذه الخدمة 58.5 ألف عميل حتى فبراير الماضي مقارنة بــ 13.5 ألف عميل شركات في يونيو 2019.

وأعلن البنك اليوم عن مؤشرات التطور في أداء البنك الأهلي بنهاية العام المالي الماضي، بالإضافة إلى نتائج أعمال البنك خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري.

وقال البنك إنه خلال العام المالي الجاري أطلق تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الإلكترونية بالبنك.

وتجاوز إجمالي شبكة فروع البنك 510 أفرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة وفق خطة مدروسة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة، بحسب البيان.

وأضاف أن عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM ارتفع إلى نحو 4428 ماكينة حتى مارس الماضي و22 ألف ماكينة POS، إضافة إلى 43 الف مكينة تم إتاحتها بالتعاون مع شركة فوري ضمن خطته الاستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن أي مكان.

وقال البنك إن إجمالي عدد البطاقات البلاستيكية تراوحت بين مليون و171 ألف بطاقة ائتمانية "كريدت كارد"، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدما.

ونمت إصدارات البنك من بطاقات ميزة لتصل إلى 1.7 مليون بطاقة والتي أطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجية، وكذا لتدعيم مفهوم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.