بنك فيصل الإسلامي يخطط لافتتاح فرع العاصمة الإدارية هذا العام

كتبت-منال المصري:

قال عبد الحميد، أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي، إن البنك يخطط لافتتاح 4 فروع جديدة خلال العام الجاري تتوزع في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، والمقطم، ومدينة الرحاب.

ويعمل البنك على إنشاء فروع أخرى في شبين الكــــــــوم بمحافظة المنوفية وبني سويف، بحسب بيان للبنك اليوم السبت.

وقال البيان إن البنك عقد الجمعية العامة العادية في آخر يوم خميس من الشهر الماضي، لاعتماد أعمال البنك بنهاية ديسمبر 2019.

وبحسب البيان بلغ عدد شبكة فروع البنك 36 فرعاً تغطي معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية.

واعتمدت الجمعية كلاًّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالي 2019.

وبحسب البيان فإن البنك حافظ خلال العام الماضي على أداءه المتوازن، ونموه التصاعدي، واقتناص الفرص وتطوير نظمه الآلية لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه.

وأضاف أبوموسي أن العام الماضي شهد البنك مزيداً من التحول الرقمي، وبما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، مؤكدا على ريادة البنك لصناعة الصيرفة الإسلامية في البلاد.

وأوضح عبدالحميد أبو موسى أن إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه لتمثل 21% من إجمالي محفظة توظيفات البنك.

وقال إن خطة البنك عمدت منذ تأسيسه إلى إتاحة الدعم المطلوب للأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الحيوية لكل من الاقتصاد القومي، والعملاء كأنشطة التمويل العقاري، والتجزئة المصرفية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والخدمات الإلكترونية، بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز.