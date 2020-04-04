3 بنوك تخفض سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل.. فكم تبلغ؟

كتبت منال المصري:

قررت كافة البنوك خفض الفائدة على الودائع قصيرة الأجل التي يصرف عائدها في نهاية استحقاق آجالها، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة 3% بشكل مفاجئ منتصف الشهر الماضي لتتراجع الفائدة إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وخفضت البنوك العامة الثلاثة وهي الأهلي ومصر والقاهرة الفائدة 2% على الودائع قصيرة الأجل.

وتقدم جميع البنوك أمام عملائها برنامج "الودائع ذات الأجل" بفائدة محددة بهدف جذب أوعية ادخارية من العملاء بمدد قصيرة وفائدة مناسبة ولكن تتباين الفائدة من بنك إلى آخر.

وتنقسم آجال الودائع قصيرة الأجل من أسبوع إلى أسبوعين، أو من شهر إلى شهرين، أو 3 أشهر إلى 6 أشهر أو 6 أشهر إلى سنة.

والاختلاف بين الودائع والشهادات إن الأولى تتماشى أكثر مع الشركات التي تحتاج للحصول على فائدة بمدد قليلة نظرا لاحتياجهم لمعدلات سيولة باستمرار ولكن الشهادات تتماشى مع الأفراد الذين يفضلون استثمار أموالهم لمدد طويلة بالبنوك للاستفادة من الفائدة.

وتتميز الودائع بإمكانية العميل سحب أمواله في أي وقت من ربطها دون الحاجة لانتظار 6 أشهر مثل الشهادات.

ويقدم مصراوي أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في البنوك الثلاثة العامة وهم الأهلي ومصر والقاهرة بعد الخفض.

1- بنك القاهرة:

- من أسبوع إلى أسبوعين: 2.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 50 ألف جنيه.

- من أسبوعين لأقل من شهر: 3% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 50 ألف جنيه.

- من شهر لأقل من شهرين: 4.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

- من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

- من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

- من 6 أشهر لأقل من عام: 4.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

2- البنك الأهلي المصري:

- من أسبوع إلى أسبوعين: 2.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه.

- من أسبوعين لأقل من شهر: 2.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه.

- من شهر لأقل من شهرين: 4.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

- من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

- من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

- من 6 أشهر لأقل من عام: 4% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

3- بنك مصر:

يعمل بنك مصر على ربط الفائدة على أجل كل وديعة حسب المبلغ وتنقسم إلى أربعة برامج:

البرنامج الأول: من صفر لأقل من مليون جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 2.87%.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 3.365%.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.375%.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.365%.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.125%.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 3.875%.

البرنامج الثاني: من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 3% سنويا.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 3.5% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.5% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.5% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.25% سنويا.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 4% سنويا.

البرنامج الثالث: أكثر من مليوني جنيه حتى 5 ملايين جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 3.125% سنويا.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 3.635% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.625% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.625% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.375%.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 4.125% سنويا.

البرنامج الرابع: أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 3.25% سنويا.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 3.75% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.75% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.75% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.75% سنويا.